BALVANO (PZ) – Giovedì 24 Novembre 2022 dalle ore 09:30 alle 13:30, nel piazzale antistante la palestra comunale, i volontari dell’Associazione Protezione Civile di Balvano scenderanno in piazza per diffondere alcune nozioni per ridurre il rischio terremoto.

Quest’anno ricorre il 42° anniversario del terremoto del 1980, che colpì molti paesi della Basilicata e in particolar modo Balvano, dove persero la vita ben 66 bambini.

La nostra Associazione, per quest’occasione, si è proposta di mettere in evidenza il ruolo fondamentale della prevenzione e della divulgazione delle buone pratiche di protezione civile, affinché la maggior parte delle persone possa sapere come comportarsi in caso di Terremoto.

Un moto spontaneo, sorto dall’intimo del cuore di ogni nostro volontario, da chi quei giorni del 1980 li ha vissuti, da chi è stato impegnato come volontario nel terremoto del L’Aquila e dell’Emilia, ci ha spinto a dedicarci ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” di Balvano, che sono il presente di oggi e il futuro di domani.

Quale migliore terreno fertile per piantare il seme del concetto della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile?

La nostra Associazione crede che sia molto importante insegnare ai ragazzi come comportarsi in caso di emergenza, in caso di terremoto, poiché dà a loro la possibilità di crescere con questa mentalità e stimolare, a loro volta, i propri genitori, i propri nonni e i propri familiari.

Tutto questo genera un processo a cascata, che ha un solo obiettivo: LA DIFFUSIONE DEL CONCETTO DI PREVENZIONE.

Infatti in occasione di questa giornata, oltre alle tante attività pensate per i bambini e i ragazzi, si svolgerà anche la campagna “Io non rischio”.

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ed ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio.

La giornata del 24/11/2022 si svolgerà in questo modo:

Ore 9:30: Prova di evacuazione dell’edificio scolastico.

Prova di evacuazione dell’edificio scolastico. Ore 10:30: Dimostrazione Montaggio Tenda Pneumatica di emergenza

Dimostrazione Montaggio Tenda Pneumatica di emergenza Ore 12:00: Percorso guidato attraverso la campagna “Io non rischio”

Durante tutta la giornata, ci sarà la presenza del Dirigente della Protezione Civile Regione Basilicata e dei funzionari regionali, il Sindaco di Balvano e del Preside dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci”.

