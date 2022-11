Condividi subito la notizia

Domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 11, nella sala giunta a Palazzo di Città, si terrà lòa presentazione festival “Generare Culture Nonviolente”, la manifestazione cittadina promossa dall’assessorato al Welfare e organizzata dal Centro antiviolenza comunale in collaborazione con la rete cittadina Generare Culture Nonviolente e il Centro antidiscriminazioni comunale per sensibilizzare la cittadinanza sulla condivisione di una cultura non violenta, rispettosa delle donne e delle differenze, contro ogni forma di discriminazione e stereotipo.

Interverranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, la coordinatrice del Centro antiviolenza comunale Marika Massara, il presidente del teatro Kismet Augusto Masiello e la posizione organizzativa dell’area minori e famiglie del Comune di Bari Francesco Elia.

