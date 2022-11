Condividi subito la notizia

Per la prima volta, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Matera partecipa, in contemporanea con le altre città italiane di antica tradizione ceramica, al progetto dell’Associazione italiana città della Ceramica, AiCC, Scarpette Rosse.

L’evento a livello nazionale è promosso dall’AiCC è stato subito recepito dalla CNA ed è dedicato quest’anno alle donne iraniane che da settimane lottano senza paura per l’affermazione dei propri diritti.

I contenuti dell’iniziativa verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà il giorno 23 novembre 2022 alle ore 10.30 presso la Sede della Fondazione Le Monacelle a Matera in Via Riscatto 10 con la partecipazione delle:

Artigiane artiste Dacia Capriotti, Mirella Caruso, Anna di Cuia, Maria Bruna Festa e Maddalena Pupino

Margherita Albanese Presidente Cna Artistico e Tradizionale ;

Presidente Cna Artistico e Tradizionale Mario Daddiego Presidente dei Ceramisti Cna ;

Presidente dei Ceramisti Cna Pegah Moshir Pour Consulente Ernst & Young content creator e attivista sui diritti civili e digitali – in video collegamento -;

Consulente Ernst & Young content creator e attivista sui diritti civili e digitali – in video collegamento -; Antonella Salvatore Ambrosecchia per la Fondazione Le Monacelle;

per la Fondazione Le Monacelle; Rosa Iacovuzzi per l’Associazione Il Girasole Onlus;

per l’Associazione Il Girasole Onlus; Leo Montemurro Presidente regionale Cna.

Matera, 22 novembre 2022

Correlati