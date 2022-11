Condividi subito la notizia

Un viaggio nel tempo attraverso l’archeologia della Puglia.

Una storia di oggetti che raccontano popoli, narrandone incontri, scambi e scontri sullo

sfondo di un territorio unico.

Oltre seicento reperti, molti dei quali normalmente non esposti al pubblico,

distribuiti lungo una linea del tempo che dall’VIII secolo a.C. giunge fino

all’epoca dell’imperatore Augusto.

È questo il messaggio di “Antichi Popoli di Puglia. L’archeologia racconta”, a

cura di Massimo Osanna e Luca Mercuri, la grande mostra che sarà fruibile al

Castello Svevo di Bari, a partire dal prossimo 5 dicembre 2022, tra i numerosi

eventi cittadini della notte di San Nicola dei Baresi, e fino al 31 marzo 2023 al

normale costo del biglietto di accesso al Castello.

Lunedì 21 novembre è stata offerta una preview al mondo giornalistico, istituzionale e

accademico, occasione per lanciare la campagna di comunicazione

L’esposizione, prodotta interamente dal Ministero della Cultura e, in

particolare, dalla Direzione Generale Musei, che ne è ideatrice, e dalla

Direzione Regionale Musei Puglia, offrirà al pubblico un allestimento

scenografico fra videoinstallazioni e opere provenienti dai musei della

Direzione Regionale Musei Puglia, ma anche della Direzione Regionale Musei

Basilicata, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, da musei civici e

regionali e dai depositi delle Soprintendenze, consentendo, in questo modo,

anche a reperti solitamente non esposti di vedere la luce.

«La consapevolezza che su questo territorio insista un così ricco patrimonio

archeologico è il punto di partenza da cui nasce l’ambizioso progetto

espositivo di Antichi Popoli di Puglia, che riunisce in un solo percorso i

contesti e le opere più significative dell’archeologia pugliese – commenta il

Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna – L’allestimento diventa altresì

occasione per evidenziare, anche con la presenza di opere usualmente non esposte, la

pluralità di culture avvicendatesi nel territorio, attraverso una narrazione che ne valorizza i

caratteri peculiari».

«Il ricco e variegato patrimonio archeologico della Puglia ha suggerito le linee

tematiche della mostra, che ha trovato terreno fertile in tutti i Musei, le

Soprintendenze e le altre istituzioni locali coinvolte in questa operazione

ambiziosa – commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri

– L’esposizione nasce come opportunità per valorizzare le collezioni dei luoghi della

cultura del territorio ed è stata allestita nel Castello Svevo di Bari, cuore pulsante della città

e monumento tra i più noti e visitati dell’intera Regione, con numeri in straordinaria

crescita. Ringrazio il Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna, che ha

ideato questo progetto cui abbiamo collaborato con grande entusiasmo, per

una nuova valorizzazione dei beni culturali di questo territorio».

