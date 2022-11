Condividi subito la notizia

L’Associazione Nerdworks lancia la quinta edizione del Lucania is Comics, l’unica manifestazione sulla cultura Nerd & Pop in Basilicata, per i giorni 26 e 27 Novembre, presso il Centro Sportivo “Rocco Mazzola”, in via Roma 43 a Potenza, dalle ore 11:00 alle ore 23:00. Per il quinto anno, anche la Basilicata avrà il suo comicon dedicato, sulla scia di migliaia di altre manifestazioni a tema diffuse su tutto il pianeta, tra cui il celebre Comicon di San Diego, negli Stati Uniti, e il Lucca Comics and Games, in Italia. Promotrice e fondatrice dell’iniziativa è l’associazione culturale Nerdworks, che raccoglie sotto di sé l’entusiasmo e il lavoro di tanti appassionati del settore – il cosiddetto nerd- che nell’arco dell’anno organizzano eventi a tema, richiamando sempre molti appassionati e curiosi. Anche quest’anno il programma si presenta molto ricco e interessante. Le macro-aree dell’evento sono 5: fumettistica, games, cosplay, spazio fiera ed eventi. All’interno di questi 5 settori, si svolgeranno attività diversificate e interattive, con ampio spazio agli incontri con gli autori, contest per cosplayers e disegnatori, collezionismo, giochi da tavolo e di carte, tornei, spazio retrogame con la possibilità di ritrovare e riprovare i vecchi videogame di un tempo, esibizioni di fumettisti professionisti, workshop di fumetto e di disegno, giochi di ruolo dal vivo con l’associazione Camarilla Italia, sessioni di escape room con Bruum Escape, interviste e incontri con autori e fumettisti come l’illustratrice Rozenberry, spettacoli di danza e cosplay, proiezioni, sessioni di giochi da tavolo e concerti. Tra gli ospiti più attesi Federico Frusciante, con il suo spettacolo-masterclass sul cinema horror. Frusciante si occupa di divulgazione cinematografica a partire dal suo canale YouTube che conta oltre 70.000 iscritti. Il suo linguaggio tagliente, fuori dagli schemi ha conquistato milioni di fan duranante le sue masterclass e recensioni come critico cinematografico. Attesissimi anche i Crime & Comedy con il loro podcast di True Crime che affronta i casi di cronaca nera con leggerezza e un piglio di ironia. Ospiti dal mondo del disegno e dell’illustrazione come il noto fumettista Andrea Fortunato, disegnatore della nota casa editrice Bonelli per la testata Dampyr. Sarà presente anche il mangaka Andrea Dentuto, conosciuto in Giappone per aver realizzato fumetti originali di Lupin III. Attesa anche per il disegnatore e illustratore potentino Giulio Giordano che insieme a Salvatore Cuffari realizza la Graphic Novel di Diabolik il film per Astorina e Mondadori. Non solo fumetti ma anche alcune proiezioni di fan film come Real! A Ghostbusters Tale dell’attore e doppiatore Edoardo Stoppacciaro e il concerto dei Genkidama Band che ripercorreranno le sigle più iconiche dei cartoni animati. All’interno della manifestazione saranno presenti anche il noto Mackup Artist Francesco Sanseverino e la drag queen partenopea Nennella Esposito.

Un evento per tutte le esigenze e per tutte le età, dalla forte vocazione aggregativa. Un’alternativa originale per un divertente weekend di Novembre.

Per seguire l’evento, ci si può collegare all’account Facebook ed Instagram Lucania is Comics e Nerdworks. Costo del biglietto: € 5,00 singolo giorno – € 8,00 2 giorni.

Per info: Associazione Nerdworks – Lucania is Comics Tel: 329 2425060 | 3280079541 email: info@lucaniaiscomics.it | info@nerdworks.it

