Il Comune di Bernalda ha pubblicato oggi 21 Novembre il Bando per l’affidamento in gestione dell’Asilo Nido Comunale di via Anacreonte con il sistema della procedura aperta.

L’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Le offerte vanno presentate mediante procedura telematica sulla Piattaforma di e- procurement della CUC Magna Grecia entro le ore 12:00 del 14.12.2022.

Il Bando è consultabile al seguente link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?DB_NAME=n000907&StwEvent=101&OpenTree=9&Archivio=

