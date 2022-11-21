POTENZA: CELEBRAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS, DEL 81° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CULQUALBER E DELLA GIORNATA DELL’ORFANO.

21 Novembre 2022 Redazione Appuntamenti, Cultura, Famiglia, Giovani, Informazione, Istituzioni, Primo piano, Territorio 0

Condividi subito la notizia

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 10.30, PRESSO LA CHIESA SANTA MARIA DEL SEPOLCRO DI POTENZA, È STATA OFFICIATA DALL’ARCIVESCOVO DI POTENZA-MURO LUCANO-MARSICO NUOVO MONSIGNOR SALVATORE LIGORIO E DAL CAPPELLANO MILITARE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA”, DON GIOVANNI CAGGIANESE, UNA SANTA MESSA IN OCCASIONE DELLE CONCOMITANTI RICORRENZE DELLA VIRGO FIDELIS, PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, DEL 81° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CULQUALBER E DELLA GIORNATA DELL’ORFANO”.

L’ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CULQUALBER RIEVOCA LE EROICHE GESTA DEL I° BATTAGLIONE CARABINIERI MOBILITATO IN AFRICA ORIENTALE NEL CORSO DEL II CONFLITTO MONDIALE, EPISODIO D’EROISMO PER IL QUALE LA BANDIERA DELL’ARMA HA RICEVUTO LA SECONDA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE. 

IN QUESTO GIORNO VIENE RIVOLTO IL PENSIERO DA PARTE DELL’ARMA DEI CARABINIERI VERSO I FIGLI DEI MILITARI CHE SONO CADUTI NELL’ADEMPIMENTO DEL LORO DOVERE.

  • Radio Laser - 4 1 - news matera potenza puglia basilicata
  • Radio Laser - 3 1 - news matera potenza puglia basilicata
  • Radio Laser - 1 1 1 - news matera potenza puglia basilicata
  • Radio Laser - 2 1 - news matera potenza puglia basilicata
Condividi subito la notizia

Commenta per primo

Commenta

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*