LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 10.30, PRESSO LA CHIESA SANTA MARIA DEL SEPOLCRO DI POTENZA, È STATA OFFICIATA DALL’ARCIVESCOVO DI POTENZA-MURO LUCANO-MARSICO NUOVO MONSIGNOR SALVATORE LIGORIO E DAL CAPPELLANO MILITARE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA”, DON GIOVANNI CAGGIANESE, UNA SANTA MESSA IN OCCASIONE DELLE CONCOMITANTI RICORRENZE DELLA “VIRGO FIDELIS”, PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, DEL 81° ANNIVERSARIO DELLA “BATTAGLIA DI CULQUALBER” E DELLA “GIORNATA DELL’ORFANO”.
L’ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CULQUALBER RIEVOCA LE EROICHE GESTA DEL I° BATTAGLIONE CARABINIERI MOBILITATO IN AFRICA ORIENTALE NEL CORSO DEL II CONFLITTO MONDIALE, EPISODIO D’EROISMO PER IL QUALE LA BANDIERA DELL’ARMA HA RICEVUTO LA SECONDA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE.
IN QUESTO GIORNO VIENE RIVOLTO IL PENSIERO DA PARTE DELL’ARMA DEI CARABINIERI VERSO I FIGLI DEI MILITARI CHE SONO CADUTI NELL’ADEMPIMENTO DEL LORO DOVERE.
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