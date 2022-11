Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

PISTICCI. Una giornata tutta da ricordare per la Compagnia dei Carabinieri di Pisticci, quella del 21 novembre 2022, con la solenne celebrazione della “ Virgo Fidelis” nella Chiesa di Cristo Re della omonima Parrocchia della nostra città. Una cerimonia officiata dal Parroco don Antonio Di Leo, concelebrata da Don Mattia Albano della Parrocchia Sant’Antonio, alla presenza del nuovo Comandante della Compagnia pisticcese dell’Arma, il giovane Capitano Antonio Belardo, solo da poco tempo nella nostra città. Presenti il Vice Questore e Commissario Capo del Commissariato della Polizia di Stato di Pisticci accompagnato dall’Ispettore Raffaele Lomonaco, il Maresciallo Capo dell’Arma locale, Giuseppe Laselva e numerosi altri rappresentanti dell’Arma pisticcese, l’Ispettore Superiore Giuseppe Lopatriello della Polizia Locale, il Vice Sindaco di Pisticci Rossana Florio anche in rappresentanza del primo cittadino Domenico Albano assente per altri impegno istituzionali, l’ex Sindaco di Pisticci ed ora Consigliere dell’Amministrazione Provinciale, che per l’occasione rappresentava in forma ufficiale, Viviana Verri, il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti e quello di Craco Peschiera Vincenzo Lacopeta, l’Associazione Reduci e Centro Anziani di Pisticci rappresentati dal Presidente Leonardo Leone, del suo predecessore Antonio Zaffarese, del Segretario Enzo D’Angella e dal Dr. Michele Sisto già Segretario Generale del Comune di Pisticci , oltre a tanti altri cittadini che hanno voluto presenziare all’importante storica cerimonia. Da parte del celebrante don Antonio Di Leo, parole di compiacimento e di ringraziamento per l’iniziativa del Capitano Belardo nella scelta della Chiesa di Cristo Re per una celebrazione “ speciale” in onore della “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Don Di Leo, tra l’altro, ha spiegato il significato del titolo di Virgo Fidelis, che esprime la missione di Madre e di corredentrice del genere umano affidato da Dio a Maria. Doveroso intervento alla fine della cerimonia, da parte del Capitano Belardo che ha ringraziato il clero locale, in particolare don Antonio e don Mattia, i sindaci e le altre autorità, associazioni e cittadini che hanno onorato la cerimonia. In particolare, ha sottolineato quello che è il significato della iniziativa e in particolare, sul culto della “Virgo Fidelis”, ricordando altresì che il giorno 21 novembre di quest’anno, ricorre l’81° anniversario di quella che fu la eroica , epica difesa da parte del pluri decorato Primo Battaglione Carabinieri, del “caposaldo Culqualber “ in una delle più cruenti battaglie del Secondo Conflitto Mondiale. Occasione, per il Capitano Belardo, anche quello di sottolineare l’importanza del ruolo dell’Arma nella società moderna, ma anche la necessità di dialogo e collaborazione tra i cittadini e le istituzioni. La “preghiera del Carabiniere” letta da un giovane militare, ha chiuso la cerimonia di Cristo Re.

