Al Castello Carlo V di Lecce prosegue la rassegna “Autunno al Castello” che propone visite guidate (dal giovedì alla domenica) e una serie di appuntamenti per vivere gli spazi della fortezza come luoghi di socialità e incontro, dove poter sviluppare interessi e passioni senza dimenticare il loro valore storico-culturale.Giovedì 24 novembre (ore 19 – ingresso libero) spazio alla presentazione del libro “Guida completa al mondo Tolkien” di Oronzo Cilli (Vallardi), considerato tra i più importanti collezionisti al mondo di libri di e sullo scrittore britannico, membro della Tolkien Society inglese e presidente dell’associazione Collezionisti Tolkieniani Italiani.Quando si pensa a Tolkien e al suo successo letterario, immagini di Elfi, Hobbit, draghi, territori leggendari e avventure mozzafiato si materializzano prodigiosamente ai nostri occhi. E la voglia di mettersi in viaggio insieme ai personaggi tolkieniani che più ci hanno emozionato diventa irrefrenabile! Ma se Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit costituiscono le opere più rappresentative di J.R.R. Tolkien, dietro questo nome e al suo immenso genio creativo si nasconde un universo sfavillante di oscuri segreti, preziose intuizioni e aneddoti imperdibili, tutto da scoprire. Dalla barba di Gandalf alla lentezza di Barbalbero, dalle mura di Gondor alle rovine di Moria, passando per le lingue elfiche e i backstage più celebri dei capolavori cinematografici – con un capitolo dedicato alla nuova edizione di LOTR –, questa guida, la prima scritta da un esperto e studioso di Tolkien di fama mondiale, ci conduce in un viaggio unico nella vita e nel mondo fantastico dello scrittore inglese più amato di sempre.Un libro da leggere e rileggere, capace di saziare anche i cultori più avidi e di risvegliare in noi emozioni e sentimenti ancestrali. Perché l’avventura può bussare alla porta quando meno te lo aspetti, con un cappello grigio e dell’erba pipa in tasca…Venerdì 25 novembre (ore 18:30 – gratuito con prenotazione obbligatoria) “Storie di donne taciute”, uno speciale tour tematico tra il centro e il castello che ripercorre una storia della città meno nota e passata sotto silenzio legata a figure femminili, dimenticate ed emarginate dalle cronache, che hanno contribuito alla sua definizione. Un itinerario che, proprio nella Giornata contro la Violenza sulle Donne, intende restituire voce a quelle storie “taciute” poiché a esserne protagoniste erano le donne.

Sabato 3 dicembre, infine, torna “Il castello di tutti“. In occasione della Giornata mondiale delle Persone con Disabilità saranno promossi i tour accessibili supportati dalla guida in LIS fruibile su tablet messi a disposizione.

Nel mese di novembre e dicembre continueranno invece, dal giovedì alla domenica (ore 10:30, 11:30 e 12:30 e 16, 17 e 18 – senza obbligo di prenotazione, raduno in Piazza D’Armi – dal 22 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni) i tour guidati che permetteranno ai visitatori di immergersi nella storia e negli ambienti del Castello esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta. Costruito in età medievale a ridosso delle mura dell’abitato, il Castello subì numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli successivi con interventi in età federiciana, angioina e aragonese. L’edificio, che ospitò Maria d’Enghien e Giovanni Antonio Orsini del Balzo, era circondato sui quattro lati da un profondo fossato. L’aspetto attuale è dovuto agli interventi voluti da Carlo V nella prima metà del Cinquecento e condotti dall’architetto Gian Giacomo d’Acaya.

La rassegna è organizzata e promossa da Attraverso il Castello, progetto di valorizzazione del Carlo V, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People, con il contributo di Marullo Costruzioni S.R.L., azienda che da anni collabora al restauro del patrimonio culturale e che al momento è impegnata nel recupero del secondo lotto del maniero, e Cantina San Donaci.

