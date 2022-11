Condividi subito la notizia

Anche Lecce ha onorato la Giornata nazionale degli alberi con iniziative dell’amministrazione comunale e delle associazioni che hanno condiviso in diversi momenti pubblici la strategicità del tema del verde urbano nei quartieri, al fine di innalzare la qualità della vita e garantire una migliore sostenibile ambientale in città.

Stamattina nel quartiere San Lazzaro, a cominciare da Via Capitano Ritucci, è partita la messa a dimora di 86 nuovi alberi di ligustro, che andranno a colmare i vuoti presenti nelle aiuole del quartiere e a sostituire gli oleandri disseccati a seguito della xylella.

Al Parco del Galateo, alla presenza del sindaco Carlo Salvemini, un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Agrario e Professionale Alberghiero Presta Columella ha assistito a una lezione del dottore agronomo Fabio Ippolito sulla conservazione del patrimonio arboreo storico sull’intervento effettuato recentemente nel parco, che ha consentito di ridurre al minimo il rischio rappresentato dalle antiche alberature in esso presenti grazie all’utilizzo di tecnologie e saperi innovativi.

A Santa Rosa, lungo Via Indipendenza, sono state piantate siepi di lentisco e pittosporo, dove le aiuole erano prive di specie vegetali. Presenti l’assessora Rita Miglietta, il dirigente scolastico Raffaele Lattante, il presidente dell’associazione Rione Santa Rosa APS Pierluigi Caiulo e una rappresentanza degli studenti della Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale A. Galateo.

Ieri al Parco Melissa Bassi l’associazione Fucina Salentina ha messo a dimora nuovi alberi sul terreno concesso dal Comune di Lecce per la realizzazione di una “food forest”. Gli alberi, tra cui Corbezzolo, Pittosporo, Ginepro coccolone, sono stati donati da Arif. Al Parco Lavinia in via Vecchia Carmiano, il circolo Laudato Sì ha messo a dimora diverse piante di lentisco nell’area verde e un albero ornamentale, nello spirito proprio del movimento.

L’amministrazione comunale nell’ambito della strategia complessiva per la redazione del Piano del Verde (delibera di Giunta Comunale n.46 del 18 febbraio 2022), ha lanciato il censimento partecipato degli alberi monumentali presenti sul territorio leccese. Tutte le informazioni su come partecipare sono il sito istituzionale alla pagina https://bit.ly/censimentoalberimonumentali_le

“Se guardiamo allo sviluppo urbano, la giornata di oggi ci ricorda quanto il verde pubblico non sia un ornamento ma una infrastruttura strategica per l’evoluzione dei nostri sistemi urbani nel senso della sostenibilità, della gestione del cambiamento climatico, della qualità della vita dei cittadini – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – Oggi non riusciamo ancora a garantire un soddisfacente livello di gestione del verde urbano in quanto mancano alla città da sempre alcuni strumenti e risorse dei quali siamo impegnati a dotarci. Da un lato la presenza in organico di figure specialistiche con competenze agronomiche, dall’altro la disponibilità di strumenti di pianificazione attraverso i quali avere contezza del patrimonio arboreo esistente, gestirne l’ampliamento, migliorarne la manutenzione. Con una delibera di giunta a febbraio scorso abbiamo dato indirizzo agli uffici di procedere alla redazione del Piano del Verde. Entro la fine di quest’anno gli incarichi saranno affidati. Si partirà dal censimento degli alberi, per realizzare il quale ci vorrà circa un anno, e dalla scrittura e approvazione in Consiglio comunale del Regolamento del verde urbano. Nonostante queste difficoltà, negli ultimi due anni abbiamo messo a dimora in città circa 2500 nuovi alberi, con diversi interventi, e abbiamo disposto che nell’ambito dei lavori pubblici nessuna rimozione di alberi possa avvenire senza una relazione agronomica redatta da un professionista, segnando in questo una forte discontinuità con il passato, quando era sufficiente il giudizio della direzione dei lavori. Laddove le alberature, per motivi di sicurezza o di compromissione della salute della pianta, sono state rimosse nell’ambito di lavori pubblici, saranno tutte compensate. Oggi abbiamo lanciato il censimento partecipato degli alberi monumentali, al quale invito cittadini, enti e associazioni a partecipare”.

