Proposte, segnalazioni ed esigenze degli studenti dell’Università della Basilicata saranno al centro di “Ascoltiamoci!”, l’Assemblea plenaria degli studenti che si terrà il 22 novembre alle ore 17:30 nell’aula Leonardo del campus di M. Romana. L’iniziativa, promossa dal Consiglio degli Studenti e inaugurata già durante lo scorso anno accademico, è giunta alla seconda edizione. I rappresentanti degli studenti intendono restituire spazio al dialogo e alla partecipazione studentesca, continuando il lavoro di ascolto, programmazione e risoluzione dei temi sentiti come prioritari in ateneo.

Ogni studente UniBas è parte integrante dell’ateneo lucano e il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere obiettivi sempre più alti. Tutti gli studenti e studentesse sono invitati a prender parte a questa occasione di confronto per costruire insieme un presente e un futuro migliori per la vita universitaria in Basilicata.

