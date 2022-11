Condividi subito la notizia

Si è svolta stamane a Policoro, organizzata dall’Ic Giovanni Paolo II e da Legambiente, la tradizionale festa dell’albero, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico, e del sindaco, Enrico Bianco. “E’ stata una manifestazione molto significativa a cui hanno preso parte alunni e docenti della scuola – ha spiegato Latronico – e diversi amministratori locali, assieme ai volontari di Legambiente. E’ stata una giornata in memoria di Luca Marangoni, il quattordicenne la cui famiglia è originaria di Policoro, investito da un tram a Milano mentre in bicicletta si recava a scuola. Oggi anche è la giornata in cui si celebra la vita; la festa dell’albero racconta proprio la metafora dell’esistenza le radici della pianta rappresentano i valori a cui dobbiamo essere ancorati, la chioma che tende verso il cielo richiama tutti a guardare al mondo con uno sguardo positivo. La Regione Basilicata – ha continuato Latronico – è molto attenta all’opera di educazione ambientale che va incoraggiata e sostenuta perchè i primi custodi dell’ambiente sono proprio i cittadini, giovani e meno giovani. La nostra è una regione di parchi e foreste; una ricchezza per tutto l’ecosistema, un patrimonio cui dobbiamo guardare con interesse ed azioni di valorizzazione” ha concluso l’assessore regionale.–

