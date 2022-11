Condividi subito la notizia

Il GAL Capo di Leuca comunica l’apertura dello “SPORTELLO PER L’AGRICOLTURA GAL CAPO LEUCA”, operativo a Tricase in Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone). Il referente dello Sportello è Giulio SPARASCIO, Vicepresidente dell’Agenzia di Sviluppo Locale Capo S. Maria di Leuca, disponibile presso la sede del GAL in Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone) ogni mercoledì sera dalle ore 16.30 alle 18.00.

L’agricoltura rimane ancora oggi il settore di importanza primaria per lo sviluppo dell’economia locale. La diffusione della xylella prima e la pandemia da virus COVID-19 dopo, hanno provocato notevoli danni al sistema economico locale. Ci vorrà del tempo per uscire definitivamente da questa situazione di crisi. Ciò non toglie che, tuttavia, è nel periodo di maggiore criticità che occorre impostare le nuove strategie di intervento per aggredire i fattori di criticità e per cercare di trasformare i punti di debolezza in punti di forza.

L’Agricoltura torna ad essere un punto di riferimento per il Capo di Leuca, il “faro” che indica una delle strade possibili per la ripresa del territorio.

● Agricoltura perché la Terra è generosa e non ha mai lasciato a digiuno i suoi figli

● Agricoltura perché la Terra ha bisogno di poco per dare il massimo

● Agricoltura perché gran parte di noi, nel nostro piccolo, ha un minimo di competenza per iniziare un ciclo produttivo

● Agricoltura perché non richiede cospicui investimenti per avviare un progetto di impresa

● Agricoltura perché attorno ad un fazzoletto di terra crescono piante ma anche relazioni, integrazioni fra gente di cultura diversa

● AGRICOLTURA è tanto …ed anche di più.

Per il Presidente del GAL Capo S. Maria di Leuca, Antonio CIRIOLO “Lo Sportello per l’Agricoltura GAL CAPO LEUCA è un’iniziativa a supporto di quanti vorranno avviare e/o ampliare un’attività di impresa nel settore agricolo, diversificare e/o integrare l’attività produttiva con quella dei servizi rivolti ad altre fasce della popolazione (scolastica, sanitaria, ricettiva, ecc…). Obiettivo dello Sportello è diventare un luogo di informazione, orientamento e assistenza per il mondo dell’agricoltura, erogando servizi integrati a favore degli imprenditori agricoli e delle filiere agroalimentari, nonché di quanti vorranno avviare un nuovo progetto di impresa. I nostri interlocutori sono le imprese agricole, i Comuni, la gente interessata ad attivare un progetto di impresa in questo settore, il mondo dell’associazionismo sociale e culturale, gli enti pubblici e gli organismi istituzionali che operano in questo settore.

La presenza nella nostra sede di Tricase di una persona esperta e competente come Giulio Sparascio è un’opportunità per il territorio, in una fase in cui si dovrà cominciare a lavorare sulla programmazione delle nuove strategie di sviluppo locale da attuare con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale”.

Contatti: Tel. 0833 542342 (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.) – Email: gal@galcapodileuca.it

