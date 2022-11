Condividi subito la notizia

Il Presidente Ente #ProLocoBasilicata Rocco Franciosa nel ringraziare per l’invito e il coinvolgimento delle #ProLoco ha rivolto i complimenti al Direttore #AptBasilicata Antonio Nicoletti e al Presidente della #RegioneBasilicata Vito Bardi per l’organizzazione sottolineando che si tratta di una straordinaria opportunità per la #Lucania e l’ #Italia puntare sul #turismodelleradici 😍

Una rappresentanza dell’ ##EnteProLocoBasilicata insieme alla Vicepresidente Maria Teresa Romeo e al Segretario Gaetano Vitale partecipe alle iniziative sul #turismodelleorigini con i comuni per promuovere il #patrimonioculturale materiale e immateriale dei #borghilucani

Ente Pro-Loco Italiane ROOTS in – Borsa Internazionale del Turismo delle Origini

Basilicata Turistica Italia Turismo – ENIT Regione Basilicata PRO LOCO Pisticci

La pro loco di Marconia e pro loco Pisticci presenti

Insieme all’amministrazione comunale il sindaco dott Domenico Albano alla vice sindaco avv. Rossana Florio alla dottoressa Adele Esposito alla dottoressa Romilda Iannuzziello, ad Andrea Cignarale

Al nostro presidente EPLI Basilicata Rocco Franciosa ed alla vice presidente Maria Teresa Romeo

Noi ……Pisticci e Marconia……uniti per il nostro territorio

