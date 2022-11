Condividi subito la notizia

Si rinnova l’appuntamento con la Festa Nazionale dell’Albero, una iniziativa che mira a diffondere il rispetto della natura presso le nuove generazioni.

Quest’anno l’evento, in programma alle 10 del 21 novembre presso il Parco di Via Olimpia di Pisticci, è organizzato dall’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina, in collaborazione con l”Amministrazione Comunale di Pisticci e i Carabinieri Forestali.

Durante la mattinata saranno piantati alcuni alberi dai bambini delle scolaresche coinvolte

