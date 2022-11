Condividi subito la notizia

Questa mattina si è svolto all’Università del Salento un breve incontro tra il Rettore Fabio Pollice e il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

«Abbiamo avuto modo di illustrare brevemente i nostri progetti di sviluppo, in particolare quelli che riguardano il rafforzamento dei servizi per gli studenti e le iniziative per il sostegno alla crescita del territorio», spiega il Rettore, «ed è con grande piacere che abbiamo registrato l’interesse e l’attenzione del Ministro. Sottoporremo presto alla sua attenzione i dettagli di alcuni progetti, per avviare un proficuo percorso di collaborazione».

All’incontro hanno partecipato anche gli onorevoli Andrea Caroppo e Mauro D’Attis, la senatrice Maria Alessandra Gallone e il senatore Roberto Marti, Presidente della Commissione Cultura del Senato, la Prorettrice vicaria e il Direttore generale dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello e Donato De Benedetto.

Dopo l’incontro, il Rettore si è recato al Teatro Apollo per partecipare alla cerimonia di premiazione del Premio nazionale delle Arti promosso dall’Accademia di Belle Arti di Lecce, su invito del Presidente Nicola Ciracì.

Correlati