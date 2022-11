Condividi subito la notizia

E’ stata inaugurata giovedì pomeriggio in Piazza Vecchia a Ginosa la nuova sede dell’Emporio Solidale, il piccolo market sociale gestito da Comune di Ginosa e le Caritas parrocchiali del territorio dedicato a famiglie o singoli individui in condizioni di fragilità.

Presenti per l’occasione il Vescovo Mons. Sabino Iannuzzi, il Sindaco Vito Parisi, l’Assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino e il Consigliere Domenico Gigante.

<<Era il 2020, in piena pandemia, quando fu inaugurato l’Emporio Solidale – spiega l’Amministrazione – da allora, oltre 300 famiglie hanno beneficiato di questo servizio e, in base alle loro esigenze, continuano ad accedere a beni di prima necessità come latte, pasta, prodotti in scatola e molto altro.

L’Emporio rappresenta un servizio essenziale e sempre attivo, a cui è possibile accedere attraverso domande a sportello, previo colloquio con gli assistenti sociali, che va ad aggiungersi ai già numerosi servizi dedicati a chi è in difficoltà.

Inoltre, a supporto dei volontari dell’Emporio, abbiamo pensato a una figura di supporto tra i percettori del Reddito di Cittadinanza impegnata nei PUC (Progetti di Utilità Collettiva).

Un cambio di sede resosi necessario a causa dei cantieri che stanno interessando gli immobili comunali, compresa l’ex pretura, che sarà sede del CPT.

Grazie al Vescovo Mons. Iannuzzi, alla Caritas, ai parroci e alle parrocchie di Ginosa, all’Ufficio Servizi Sociali e a tutti i volontari>>.

