Un compleanno speciale. Un momento in cui ritrovarsi e costruire insieme un’associazione sempre più attenta alle esigenze dei giovani e pronta a vincere le sfide del futuro. Domani Avis Comunale Matera festeggia il 40esimo anniversario della fondazione e per celebrare un giorno così importante ha organizzato una serie di eventi e occasioni di dibattito. Nella mattina di sabato, il nostro presidente nazionale, Gianpietro Briola, e la coordinatrice della Consulta Nazionale AVIS Giovani, Irene Oppi, incontreranno le sedi comunali e il Gruppo Giovani della Basilicata, mentre dalle 15:30 l’hotel San Domenico ospiterà la tavola rotonda “Terzo Settore: cambiamenti e comunicazione intergenerazionale”. Il dibattito (a questo link è possibile consultare il programma completo) rappresenterà l’occasione per interagire con il volontariato del territorio e dare valore ai donatori che, nel corso di questi quarant’anni, hanno permesso all’associazione di radicarsi sempre di più in una città come Matera che fa della generosità il proprio valore fondante. Oltre al presidente Briola interverranno: Sara De Feudis (Presidente AVIS Regionale Basilicata), Gianleo Iosca (Direttore CSV Regione Basilicata), Giorgio Dulio (Responsabile Rete Associativa e Fiscalità AVIS Nazionale), Greta Pieracci (Vice Coordinatrice Consulta Giovani con delega alla Comunicazione). La tavola rotonda sarà coordinata dal Segretario Generale di AVIS Nazionale, Rocco Monetta. Per questo motivo, Avis Comunale ha voluto aprire l’evento a tutte le associazioni della zona per creare un momento di confronto e di scambio proficuo tra le diverse generazioni. La due giorni si concluderà domenica quando alle ore 10, il presidente Gianpietro Briola, inaugurerà la mostra “Artisti per Avis Matera” nella chiesa di Sant’Eligio.

