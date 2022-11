Condividi subito la notizia

Organizzato dalla Regione Basilicata, con il patrocinio UNESCO e della Conferenza delle Regioni, si è tenuto oggi a Matera nell’ Istituto Comprensivo ‘G. Minozzi N. Festa’ l’evento clou della ‘Marcia per un Mondo migliore a misura dei Giovani’. È stata una grande festa in cui sono stati protagonisti i Giovani dell’Istituto che hanno rappresentato tutti gli allievi lucani. Alunne e alunni del Festa si sono esibiti in performance che hanno suscitato grande emozione. Tra queste: l’ensemble musicale degli allievi, un Video: Caviardage sulla libertà, il potere, la giustizia, il racconto autobiografico La storia di Rocco, una canzone rap con testo e coreografia dei ragazzi. Durante la giornata sono stati presentati la Rete Transnazionale e Interculturale con le scuole italiane, europee ucraine russe americane e di altri Paesi e il Piano strategico di Comunicazione Sapienziale del PO FES Basilicata. La Rete nasce per rinsaldare i legami e promuovere la Pace attraverso l’Arte la Cultura e la Scuola. La nuova Strategia di Comunicazione Sapienziale del Fondo Europeo Sociale Basilicata coordinata da Tomangelo Cappelli dell’ufficio regionale Autorità di Gestione PO FES Basilicata mira a promuovere l’identità europea e le grandi opportunità che l’Europa mette in campo per creare condizioni migliori di vita per tutti i cittadini europei.

A mezzogiorno si è svolto il ‘Concerto per Campanili più grande del mondo’ a cui ha partecipato la Federazione Suonatori di Campane Italiani con i suoi 8000 iscritti per lanciare un messaggio d’Amore e Fratellanza. Hanno preso parte ai lavori di oggi: Maria Rosaria Santeramo, Dirigente I.C. ‘G. Minozzi – N. Festa; Tomangelo Cappelli Coordinatore Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’; Valeria Piscopiello, Assessora alle Politiche per le Scuole Comune di Matera; Tiziana D’Oppido Assessora Cultura e Sassi Comune di Matera; Angela Tiziana Di Noia, Dirigente MIUR Ufficio Scolastico Basilicata; Chiara Vigna, Imprenditrice; Benedetto Vigna, Innovatore e Chief Executive Officer; Paolo Rizzo, Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea e referente UE per il PO FES Basilicata; Cristina Danza Sproviero, Rappresentante Regionale Basilicata Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO; Luigi Zotta Vice Presidente dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO; Giuseppe Bruno Comitato provinciale UNICEF Matera; Vincenzo Giuliano, Garante Infanzia e Adolescenza; Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera Regionale di Parità; Eles Belfontali, Presidente Federazione Nazionale Suonatori di Campane Italiani; Michele Ferrara in rappresentanza della Consulta Provinciale Studentesca di Matera; Debora Infante, Dirigente del Ministero Istruzione USR; Teresa Cianni di Tecnostruttura per il Gruppo di Comunicazione PO FES delle Regioni.

