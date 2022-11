Condividi subito la notizia

Chiarelli: “Grande impegno di risorse umane ed economiche per accompagnare quotidianamente le nostre imprese all’estero. A breve importanti novità per il Certificato d’origine”.

È stata presentata questa mattina nella Sala Monfredi della Cittadella delle imprese di Taranto la nuova Guida ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione dell’Ente camerale, elaborata e realizzata dagli Uffici Promozione e Commercio Estero con il finanziamento del Fondo Perequativo Unioncamere “Internazionalizzazione” condotto nel 2022 insieme a Unioncamere Puglia.

«Le Camere di commercio svolgono storicamente funzioni di commercio estero attraverso il rilascio di documentazione necessaria per una serie di adempimenti obbligatori per le imprese che fanno affari nel Mondo. Una delle più conosciute e utilizzate è quella relativa al rilascio dei certificati d’origine: siamo già oltre i 530 a novembre di quest’anno, tutti lavorati entro 24/48 ore – ha detto il Commissario Straordinario, on. Gianfranco Chiarelli.

«La Guida che vi presentiamo oggi è stata realizzata sempre nello stile agile che abbiamo inaugurato con la Guida generale ai servizi camerali: indicazioni e contenuti sintetici ma efficaci, uffici da contattare, tutte informazioni alle quali abbiamo voluto aggiungere anche il report delle attività che abbiamo condotto nel corso del 2022. Noterete che si tratta di una mole notevole di azioni di formazione e accompagnamento completamente gratuite per le aziende che ne hanno fruito, avendo aderito al progetto Sostegno all’Export Italia – Stay Export».

Il Segretario generale, Claudia Sanesi ha messo in evidenza l’ambito di supporto all’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale in senso più ampio: «Con il riordino del 2016 questa funzione era apparsa a rischio di significativo ridimensionamento ma, poi, ha ripreso vigore grazie anche ad alcuni importanti progetti nazionali che proseguiremo nel 2023. Inoltre, a breve partirà il servizio “Stampa in azienda” per i Certificati di origine».

Ne ha parlato il dott. Alcide Bruschi, Responsabile del Commercio Estero: «Fra poche settimane saremo in grado di firmare le convenzioni con le imprese che intendono stampare direttamente presso la propria sede i certificati – già oggetto da anni di procedura telematica, ma da ritirare fisicamente presso lo sportello camerale. In questo modo si abbattono significativamente i costi per le aziende, ma anche la tempistica. L’istruttoria è già molto rapida, ma con il nuovo servizio si recupera anche il tempo sinora necessario a raggiungere la Camera di commercio».

La Guida è disponibile presso la Cittadella delle imprese e online sul sito www.camcomtaranto.gov.it.

