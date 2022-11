Condividi subito la notizia

Una commedia moderata sul devastante quieto vivere.

Per la stagione teatrale 2022/23 “Légami”, a cura del Teatro delle Forche, domenica 20 novembre, in scena, a Massafra (TA), “QUESTA SPLENDIDA NON BELLIGERANZA – Una Storia così, poi così e infine così”, spettacolo scritto e diretto da Marco Ceccotti, vincitore di In-Box – Rete di sostegno del teatro emergente italiano 2022. Con Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua e Simona Oppedisano.

Supervisione di Lucia Calamaro e Graziano Graziani. Disegno Luci Camila Chiozza. Costumi Stefania Pisano.

Prodotto da Teatro di Roma con l’aiuto di Consorzio Altre Produzioni Indipendenti, Carrozzerie n.o.t, Teatro San Carlino, Fortezza Est. Foto di scena di Claudia Pajewski.

Appuntamento al Teatro Comunale ‘Nicola Resta’ (Piazza Garibaldi). Ingresso ore 19.30. Sipario ore 20.00.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 3246103258 (anche WhatsApp).

Biglietto intero 10 euro / ridotto 8 euro (under 25, over 65, gruppi di almeno 8 persone).

Un figlio, Luigi, ossessionato dalla morte in senso negativo, racconta finali di libri e film a persone che sono alla fine della loro esistenza.

Un padre, pacifista emotivo, si guadagna da vivere decorando sanitari per dittatori sanguinari.

Una madre, ironizzatrice cronica, cerca la felicità nei libri horror.

Le loro giornate sono un susseguirsi di abitudini rassicuranti, piccoli rimpianti, sogni rimandati, traumi ricercati e insalate poco condite.

Vorrebbero odiarsi, non molto, quel tanto che basta per essere persone normali, ma è difficile odiarsi per chi non è mai riuscito a dirsi neanche un “ti voglio bene”.

I tre vivono in uno stato di tranquillità e pace che li sta distruggendo.

Un’esistenza fondata sul non detto, sul non fatto, sul non essere abbastanza, sul non sapersi, sul non riuscire.

Luigi non riesce a trovare una fidanzata, ad andarsene da casa e soprattutto a litigare con i suoi genitori, perché loro non gli danno la possibilità, loro non lo contrastano, non gli ordinano di fare e di non fare, così Luigi nella sua vita non ha mai fatto niente.

Il papà non riesce a dire al figlio e alla mamma che ha perso il lavoro. Perché un padre non è nulla senza il suo lavoro e a lui questo essere nulla lo terrorizza. Per il bene della sua famiglia ha passato la vita cercando di non essere arrabbiato, non essere cattivo, non essere preoccupato, ora vorrebbe essere, essere qualcuno, forse meglio qualcun altro.

La mamma non riesce più a farsi ascoltare dal papà e dal figlio, i suoi consigli non richiesti somigliano sempre più a frasi fatte. Ha molti mostri da combattere ma si concentra sui boss di fine livello dei videogame.

Poi un giorno, per fortuna arriva la guerra.

L’evento rientra nel progetto di Residenze per Artisti nei Territori 2022-24 “Futuro Prossimo Venturo”, a cura del Teatro delle Forche, con il sostegno della Regione Puglia – in accordo col Ministero della Cultura attraverso l’Intesa Stato/Regioni – e del Comune di Massafra.

Massafra, 18 novembre 2022

