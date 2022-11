Condividi subito la notizia

Una mattinata dedicata alla raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, un’occasione per liberarsi in maniera veloce e corretta dal punto di vista ambientale dei rifiuti che normalmente sarebbero conferiti attraverso il ritiro domiciliare su appuntamento. Dopo gli appuntamenti svolti nelle marine nel periodo estivo, il quinto appuntamento si svolgerà nel territorio urbano.

Sabato 19 novembre 2022 in Piazzetta San Michele Arcangelo (la piazzetta posta tra San Pio e le “Case Magno”) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 si terrà la quinta giornata di raccolta straordinaria itinerante dei rifiuti ingombranti. Comune di Lecce e Monteco SpA invitano i cittadini residenti nel territorio comunale a conferire presso la postazione che sarà allestita nella piazzetta rifiuti ingombranti come mobilio, suppellettili, elettrodomestici ecc.

Per conferire i rifiuti sarà sufficiente presentarsi, muniti di tessera sanitaria e dell’avviso Tari, alla postazione temporanea allestita dagli operatori Monteco.

Le prossime giornate di raccolta saranno dedicate alla raccolta di carta e cartone e imballaggi in plastica, e si terranno giovedì 1° dicembre presso Parco Settelacquare dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e giovedì 15 dicembre a Porta Napoli dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

“Questa giornata consente ai cittadini di poter conferire in maniera più agevole e veloce i rifiuti ingombranti come mobilio, elettrodomestici, suppellettili varie delle quali si è deciso di disfarsi – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – è una facilitazione che insieme a Monteco abbiamo deciso di offrire, della quale valuteremo gli esiti. Invito i cittadini a partecipare numerosi. E mi auguro che questa giornata possa essere anche un’occasione per ridurre il rischio di abbandono di rifiuti ingombranti, un fenomeno che va riducendosi nel tempo, ma che è ancora presente in città e che dobbiamo impegnarci insieme a debellare definitivamente. Ringrazio l’Ufficio Ambiente, il Dec e Monteco per lo sforzo organizzativo e logistico che garantiranno e che mi auguro produrrà buoni risultati”.

Si ricorda che conferendo i propri rifiuti differenziati nelle giornate straordinarie di raccolta o presso i Centri comunali di raccolta fino al 31 dicembre 2022, i cittadini più virtuosi potranno accumulare i punti necessari per aggiudicarsi uno dei premi messi in palio da Monteco: un monopattino, una bici, una videocamera o abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale.

Correlati