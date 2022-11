Condividi subito la notizia

Domenica 13 Novembre si è tenuta l’Assemblea degli iscritti di Articolo Uno Avigliano. Al centro del dibattito la crisi politico-amministrativa del Comune e l’adesione di Articolo Uno al percorso costituente proposto, a livello nazionale, dal Partito Democratico.

Il nostro giudizio sulla gestione amministrativa e politica a livello comunale, riassunto in un manifesto approvato dall’Assemblea, è fortemente negativo. L’attuale maggioranza appare ogni giorno più lontana dai bisogni concreti della nostra comunità, totalmente assorbita da piccole beghe di partito e ripiegata su di una partita a scacchi senza fine tra forze politiche e singoli protagonisti. Una partita volta solo al mantenimento del potere. Il tutto mentre le urgenze dei cittadini sono scomparse dall’agenda politica, il rispetto per le opposizioni latita, e il paese scivola sempre più indietro.

L’assemblea ha inoltre discusso del dispositivo approvato dalla Direzione Nazione di Articolo Uno sulla partecipazione al percorso costituente proposto dal Partito Democratico a quei partiti, movimenti, soggetti sociali ed associazioni, interessati a costruire una alternativa solida ad una destra antieuropeista, populista, nemica dei diritti civili e sociali. Una destra schierata a tutela dei privilegiati e contro le fasce più deboli del nostro Paese.

Il nostro auspicio è che, anche in Basilicata, quello costituente non sia un passaggio ordinario e dall’esito scontato ma una discussione larga, inclusiva, che coinvolga un mondo largo fuori dal Partito Democratico come da Articolo Uno. Perché nessuno basta a sé stesso, quello che c’è oggi è palesemente insufficiente ad abbiamo bisogno di aprirci ai tanti che, fuori da noi, sono interessati. Lavoreremo perché sia un processo di rigenerazione e rinnovamento, processo fondamentale nella costruzione di un’alternativa larga e plurale ad una destra, quella che sta governando la Regione, che giorno dopo giorno produce danni ad una terra che invece tante opportunità avrebbe da offrire al suo popolo.

Un congresso è davvero costituente se si ha il coraggio di mettere in discussione tutto, dall’identità alla cultura politica. Per questo come Articolo Uno Avigliano ci auguriamo che anche il Partito Democratico cittadino sappia cogliere l’opportunità che questo percorso offre per superare vecchie divisioni e logiche correntizie e archiviare la cultura dell’autosufficienza che ci ha condotti alle sconfitte politiche degli ultimi anni. Noi lavoreremo per affermare la necessità di una forza ancorata ai valori e al mondo del lavoro, che ricostruisca un campo progressista, unito e plurale, in grado di rappresentare una valida alternativa alla destra che sta governando il Paese, la Basilicata ed Avigliano.

Ivan Santoro

Segretario Articolo Uno – Circolo di Avigliano

