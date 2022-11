Condividi subito la notizia

Tu non sai. Tu non sai del mio mare azzurro. Tu non sai dei miei cieli di primavera all’alba, ed al tramonto. Tu nonsai degli arcobaleni. Tu non sai dei fiordalisi, delle viole e del cielo stellato, che all’improviso, e con grande dolore non ho visto più. Tu non puoi sapere quello che mi è mancato, nella mia vita, e che non ho potuto più vedere, perchè solo un cieco, può capire, veramente, un altro cieco, e quello che mi è mancato veramente, e che un giorno, ritroverò, nella luce di Dio.

Vito Coviello

