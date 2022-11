Condividi subito la notizia

È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, il bando per l’assegnazione degli spazi espositivi/casette per la realizzazione dei mercatini natalizi nel periodo compreso tra il 6 e il 26 dicembre.

Gli spazi espositivi saranno realizzati in 30 casette dislocate lungo via Venezia – Muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio. Tre casette saranno assegnate alle associazioni di volontariato o istituzioni benefiche, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria.

Sono ammessi a partecipare coloro che vendono o espongono i propri oggetti d’arte e opere d’ingegno a carattere creativo, purché in maniera non professionale, artigiani, anche del settore alimentare, coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici pugliesi comunque non industriali, organizzazioni Onlus e di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed enti filantropici.

Gli espositori potranno vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele e altri oggetti in cera, artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, prodotti artigianali non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve, dolci natalizi e prodotti gastronomici.

L’amministrazione comunale si riserva di non ammettere la vendita di prodotti non consoni allo spirito natalizio del mercatino.

“Torna anche quest’anno il tradizionale mercatino di Natale sulla suggestiva location della Muraglia della città vecchia – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Nell’ambito dei festeggiamenti delle feste natalizie, che per la città di Bari prendono il via, come di consueto, il 6 dicembre con i festeggiamenti per San Nicola, abbiamo voluto garantire agli operatori questa opportunità di lavoro, e ai cittadini un’attrazione che negli ultimi anni è cresciuta, tanto da attrarre ogni giorno molti baresi e turisti. In questi giorni l’assessorato sta ricevendo numerose richieste di sponsorizzazioni da parte di imprese e soggetti privati che vogliono contribuire ad abbellire e allestire la nostra città, a dimostrazione dell’esistenza di una comunità unita e del valore che la città ha assunto rispetto all’attrazione anche di investimenti privati. Seppur nella sobrietà che i tempi ci richiedono, offriremo ai baresi tutta la magia delle feste natalizie”.

L’orario di apertura previsto per i mercatini è dalle ore 10 alle 22.30, tutti i giorni compresi i festivi; mentre per il 23 dicembre sarà consentita l’apertura sino alle ore 24.

Coloro che, dopo aver ottenuto la concessione dello spazio espositivo/casetta, non potessero prendere parte alla manifestazione, sono obbligati a darne comunicazione per iscritto almeno 3 giorni prima dell’apertura dei mercatini, indicando i motivi della rinuncia. Qualora la comunicazione di mancata partecipazione non avvenga per iscritto oppure oltre i termini previsti, il soggetto in questione è comunque tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.

Gli spazi dovranno essere aperti con la presenza dell’espositore o di un suo incaricato munito di delega, per tutto l’orario previsto. In caso di inosservanza del predetto orario, salvo che ricorrano fondati motivi da comunicare tempestivamente a mezzo pec alla ripartizione Sviluppo economico – ufficio Servizi amministrativi ex TULPS, l’ufficio potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico e alla riassegnazione dello spazio espositivo secondo l’ordine dell’elenco degli aventi diritto.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, corredata da marca da bollo da 16 euro, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito del Comune e inviando tutto all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it o consegnandola direttamente all’ufficio protocollo della ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari in piazza Chiurlia 27 (secondo piano), entro le ore 13 del prossimo 28 novembre.

