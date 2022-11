Condividi subito la notizia

Domenica 20 novembre l’Onyx Jazz Club inaugura la sua nuova sede in Via Collodi 2 a Matera con una intera giornata di attività messe in campo dalle diverse sezioni che compongono l’associazione materana nata nel 1985.

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 le porte delle sede saranno aperte al pubblico con una serie di proposte tematiche. Onyx Libro – Presidio del libro di Matera organizza letture, ascolti guidati e una passeggiata urbana nel quartiere di Serra Venerdì con partenza alle ore 11.00, salvo maltempo. Onyx Fotografia curerà proiezioni fotografiche e video per raccontare il ricco archivio dell’associazione. Onyx Ambiente illustrerà le azioni green messe in campo dal Gezziamoci in virtù dell’adesione alla rete “Jazz Takes The Green”, confluite in una pubblicazione presentata lo scorso 5 novembre a Parma in occasione del convegno “Jazz, territorio e bellezza” promosso dalla rete I-Jazz. Durante la giornata, si potranno anche avere maggiori informazioni sui Corsi di musica avviati fra Matera e Genzano di Lucania e scoprire al contempo i progetti dell’Onyx Jazz Club in fase di avvio.

“Questo nuovo spazio – sottolinea il presidente dell’Onyx Jazz Club, Luigi Esposito – vuole essere non solo base operativa per l’associazione, ma anche luogo per eventi aperti al pubblico e punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle diverse attività da noi promosse. L’allestimento della sede è stato possibile grazie al sostegno di Calia Italia, Emanuele Frascella S.r.l., Grieco Abbigliamento, imprese del territorio che insieme ad altre credono nei progetti e nell’impegno dell’Onyx Jazz Club”.

