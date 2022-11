Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Torna in modo solenne, una delle più antiche festività della nostra città. Da venerdì 18 a lunedì 21 novembre sarà celebrata infatti, la festività della Madonna delle Grazie la cui statua, grazie all’impegno del parroco don Rosario Manco, è stata di recente restaurata come è già avvenuto per la statua del nostro Protettore San Rocco e altre come La Pietà, l’Assunta, gli Angeli sulla bara di cristallo di Gesù Morto e un quadro della morte di San Giuseppe. Ed altre ancora che devono andare a restauro riferiti in particolare a due quadri collocati sul presbiterio della Chiesa Madre e quello delle Nozze di Cana e alla Moltiplicazione dei pani. Per tutti – occorre riconoscere – una lodevole iniziativa del nostro parroco don Manco e della parrocchia tutta , che guida. Questo il programma della quattro giorni di festività in onore della Madonna delle Grazie della8,30 Ben Valle del Cavone: Venerdi 18 novembre, alle ore 18 Santa Messa celebrata in Chiesa Madre; ore 1edizione della Madonna delle Grazie con Santa Messa di ringraziamento per i 4 anni di onorato, attento e puntuale servizio sacerdotale di don Rosario nella Parrocchia di San Pietro e Paolo. Per Sabato 19 novembre alle ore 18,00 è prevista la celebrazione di un santo rosario e alle ore 18,30, una Santa Messa in Chiesa Madre. Per la giornata di domenica 20 novembre, alle ore 9,00, una santa messa sarà officiata nella Cappella di San Rocco a Corso Margherita , mentre alle ore 11,00 Messa solenne in Chiesa Madre, presieduta da S.E. Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, che procederà alla INCORONAZIONE DELLA STATUA MADONNA DELLE GRAZIE. A seguire la traslazione della Venerata immagine verso la Cappella di San Rocco. Alle 18,30 Santa Messa in Chiesa Madre. Giorno clou quello di lunedì 21 novembre . Dopo la Messa delle ore 10 nella Cappella di San Rocco, alle ore 15,00 traslazione su mezzo meccanico della statua della Madonna delle Grazie verso la sua Cappella nella Valle del Cavone, a Lei dedicata, con corteo di auto e moto con partenza dalla piazza San Rocco. All’arrivo nella sua cappella, la celebrazione di una santa messa con la benedizione della nostra città e territorio. Per la storia vogliamo ricordare che la data del 21 novembre di tanti anni fa ( 1976), ci riporta alla grave frana notturna che in pochi minuti spazzò via gran parte dell’antichissimo Rione Croci. Forse anche grazie all’intervento della Madonna delle Grazie, quella notte, miracolosamente non si registrarono vittime. Inoltre, è doveroso ricordare che la Cappella della Madonna delle Grazie in Valle del Cavone, al suo interno conserva preziosi lavori dell’artista di Pomarico Francesco Antonio Selvaggi ( non è mio parente anche se sono originario di quella città), a suo tempo nominato Architetto di Casa Reale da Ferdinando II° dio di Piazza San Rocco a Pisticci e di tante altre opere importanti in varie parti del meridione i Borbone a Napoli, ma anche ( per chi non lo sapesse) autore della Torre dell’Orologio. Una storia singolare e interessante la sua, che potremmo avere modo di raccontarla.

