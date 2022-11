Condividi subito la notizia

Repertorio di canti ritrovati.

È in corso di svolgimento, a Massafra (TA), la Residenza Artistica Internazionale del collettivo artistico BAGP, rientrante nel progetto di Residenze per Artisti nei Territori 2022-24 “Futuro Prossimo Venturo”, a cura del Teatro delle Forche, con il sostegno della Regione Puglia – in accordo col Ministero della Cultura attraverso l’Intesa Stato/Regioni – e del Comune di Massafra.

Gli artisti Paolo Bellomo (drammaturgo) e Georgia Azoulay (regista) – ai quali si sono aggiunti Thomas Ducasse (attore) e Jacopo Raffaele (compositore) – sono impegnati nel completamento del percorso di scrittura iniziato lo scorso anno, finalizzato alla messa in scena dello spettacolo “Identification d’un retour”- Repertorio di canti ritrovati.

Il progetto intende scandagliare i temi del ritorno in patria, dopo le devastazioni della guerra, della relazione con le proprie radici, attraverso i suoni, le parole, il canto, e vede il coinvolgimento del Veris Chorus dell’associazione culturale “Giardini musicali”, diretto da Daria Palmisano.

Faïel è un giovane etnomusicologo venuto a Massafra per una conferenza finanziata dal Ministero.

È contento di far ritorno nella città che ha dato i natali a una parte della sua famiglia e, soprattutto, di far ascoltare ai massafresi dei canti in dialetto che sono sopravvissuti solo nelle comunità emigrate all’estero. Un coro locale ha studiato questo repertorio in vista della conferenza.

Ma Faïel ha sottovalutato l’effetto che questo ritorno ha su di lui, ha sottovalutato i coristi che lo accompagnano e la potenza della storia sprigionata dai canti.

Uno spettacolo che affronta di petto la scissione del migrare e in cui la memoria collettiva agisce come un balsamo per una comunità che non aveva mai avuto modo di ricomporsi.

La Residenza Artistica prevede anche momenti aperti al pubblico.

Giovedì 17 novembre, gli artisti incontreranno gli allievi attori del laboratorio di teatro “Légami sul palco”, a cura del Teatro delle Forche; sabato 19 novembre, invece, doneranno alla comunità territoriale un momento di presentazione e restituzione pubblica del lavoro svolto in questi giorni, con inizio alle ore 18, nel Teatro Comunale “Nicola Resta” (Piazza Garibaldi).

Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dei coristi del Veris Chorus dell’associazione culturale “Giardini musicali”, diretti da Daria Palmisano: Rosanna D’Erchia, Marilina Laterza, Valentina Palmisano, Davide Russo, Pietro Candido, Cosimo Salvi e Giovanni Battista De Bastiani.

FUTURO PROSSIMO VENTURO

Il progetto “Futuro Prossimo Venturo” del Teatro delle Forche, a Massafra, proseguirà con la Residenza degli artisti Francesco Orlando, Annalisa Santambrogio, Sofia Orlando e Patrick Francipane della Grotta del Mago di Milano, a dicembre.

In programma, inoltre, nel Teatro Comunale di Massafra: incontri con la comunità di spettatori, restituzioni aperte al pubblico, attività formative e performative, e gli spettacoli “QUESTA SPLENDIDA NON BELLIGERANZA – Una Storia così, poi così e infine così” di Marco Ceccotti, spettacolo vincitore di In-Box 2022, il 20 novembre, e “STAY HUNGRY – Indagine di un affamato” con Angelo Campolo, spettacolo vincitore del premio In-Box 2020, del Nolo Milano FRINGE FESTIVAL 2019 e del bando SILLUMINA NUOVE OPERE di SIAE E MIBACT, il 27 novembre, rientranti nella stagione teatrale “Légami”.

Per maggiori informazioni: www.teatrodelleforche.com; 3246103258.

Massafra, 16 novembre 2022

