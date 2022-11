Condividi subito la notizia

Franco Bruno (Pollino Experience): Alla Borsa “Roots In” presenteremo Rotonda e il Pollino come destinazione ideale per il turismo delle origini

Alla Borsa Internazionale del Turismo delle Radici, in programma a Matera il 20 e 21 novembre prossimi, ci sarà anche Pollino Experience (pollinoexperience.it), il progetto di narrazione territoriale e promozione turistica che vede coinvolte le attività ricettive e della ristorazione della Bruno Group presenti a Rotonda.

“Abbiamo accolto molto volentieri l’invito a partecipare alla Borsa “Roots In” perché riteniamo che Rotonda ed il Pollino siano le destinazioni ideali per chi vuole riconnettersi con le proprie radici lucane, vivendo un’esperienza a contatto diretto con la storia e la bellezza del nostro territorio.” Così commenta Franco Bruno, ideatore e promotore di “Pollino Experience”, che aggiunge: “in questo primo anno di attività del progetto abbiamo riscontrato molti apprezzamenti sia tra i turisti e gli ospiti del nostro Albergo Diffuso “Il Borgo Ospitale”, che tra gli addetti ai lavori incontrati nelle nostre recenti presenze alle più importanti fiere nazionali ed internazionali del settore. Anche le attenzioni della stampa nazionale e degli stakeholders alla nostra piattaforma turistica ci testimoniano giudizi lusinghieri, a riprova del fatto che l’intuizione avuta nel raccontare una diversa idea di turismo, lento e sostenibile, sia non solo apprezzata ma largamente ricercata”.

“Proporre quindi Rotonda ed il territorio lucano del Pollino – conclude Bruno – come destinazione per il turismo delle radici non è solo una scelta strategica ma una naturale evoluzione del progetto Pollino Experience che punta ad esportare oltre i confini regionali i servizi offerti dalle nostre strutture, le eccellenze agroalimentari (due DOP: melanzana rossa e fagiolo bianco) e la possibilità di far vivere agli expat un’esperienza autentica e fortemente ancorata alle radici e alle tradizioni“.

