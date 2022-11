Condividi subito la notizia

Una gara fra poeti, a colpi di versi e di creatività. E’ questo lo spirito del prossimo appuntamento di “Piacere! Letture in libreria” che il 3 dicembre a partire dalle 18 nelle sale del Museo Ridola, nell’ambito della Giornata della Disabilità, che sarà intitolata “Slanci poetici”.

Per partecipare a questa speciale competizione c’è tempo fino al 25 novembre.

Lo svolgimento della gara prevede tre round di letture: si legge una poesia propria, una poesia di un/una grande autore/autrice ed una degli altri poeti presenti. E poi… a votare è il pubblico!

Le candidature potranno essere inviate via mail entro il 25 novembre a info@poesiainazione.it con oggetto: “ Iscrizione slanci poetici”, con la motivazione (max 30 parole), nome cognome, età, domicilio, numero di telefono ed allegando 3 poesie proprie e una di un grande poeta. Una giuria selezionerà, tra tutte le candidature inviate, i poeti che parteciperanno alla serata Slanci Poetici

Correlati