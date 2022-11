Condividi subito la notizia

Un cittadino lucano su quattro si rivolge a strutture sanitarie extra-regionali per trovare soluzione alle necessità legate al proprio stato di salute.

L’indice di attrazione sanitaria, che esprime il rapporto tra immigrazione ed emigrazione sanitaria vede ora peggiorare il suo valore, certifica una crescente fuga di pazienti ed una contrazione dei ricoveri in regione da parte di non residenti in Basilicata.

Le ragioni di questo preannunciato disastro sono molteplici e da ascrivere sia alle politiche nazionali di contenimento della spesa pubblica, sia ad una gestione poco lungimirante delle risorse assegnate alla Regione Basilicata.

Il Circolo “La Scaletta” si è fatto promotore di un convegno sullo stato della sanità regionale, che si svolgerà sabato 19 novembre a partire dalle ore 9.00 nella sala conferenze dell’Hotel del Campo a Matera.

All’incontro parteciperà il Presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta che terrà una relazione sul tema: “Dalla crisi di sostenibilità al rilancio del servizio sanitario nazionale?”. Il socio del Circolo La Scaletta Angelo Andriulli, primario emerito del reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e già redattore del Report a cura del Circolo sullo stato della sanità regionale, presenterà uno studio sull’indice di attrazione ospedaliera in Basilicata. Alla tavola rotonda che seguirà parteciperanno Giuseppe Magno, Direttore sanitario dell’Asm, Michele Nardella, direttore dell’Unità operativa complessa di radiologia dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera dal 2019 al 2021, Giuseppe Cugno, Presidente Federspev Potenza e direttore generale emerito dell’ospedale San Carlo di Potenza e del Crob di Rionero in Vulture, Giovanni Bochiccio, già direttore generale dell’Asp e del Crob e direttore sanitario dell’ospedale di San Giovanni Rotondo.

“E’ notizia quotidiana – spiega il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi che introdurrà i lavori del convegno – la segnalazione da parte dei cittadini lucani, e materani in particolare, sulle inadempienze delle strutture sanitarie regionali, che dovrebbero invece garantire e assicurare il soddisfacimento del diritto alla salute, sancito nella nostra Costituzione. Per questo motivo abbiamo ritenuto di promuovere un convegno per capire le ragioni di una crisi a cui bisogna porre rimedio in tempi brevissimi. Per farlo abbiamo voluto fortemente la presenza del Presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta. Il ruolo della Fondazione GIMBE è assolutamente riconosciuta per il ruolo di attenta osservatrice e di analista del sistema sanitario nazionale.

Nell’occasione il socio de La Scaletta Angelo Andriulli, già redattore del Report a cura del Circolo sullo stato della sanità regionale, presenterà ulteriori, e purtroppo non confortanti, aggiornamenti. Nel corso della discussione, grazie al contributo e alla competenza degli ospiti che parteciperanno al convegno, cercheremo anche di indicare possibili soluzioni ai problemi evidenziati dal nostro sistema sanitario.

Programma del convegno

Introduce: arch. Paolo Emilio Stasi (Presidente Circolo La Scaletta)

LETTURA: Prof. Nino Cartabellotta (Presidente Fondazione GIMBE)

Dalla crisi di sostenibilità al rilancio del Servizio Sanitario Nazionale?

TAVOLA ROTONDA: Le performance sanitarie in Basilicata

Dr. Angelo Andriulli (Primario Emerito Gastroenterologia– San Giovanni Rotondo):

L’indice di attrazione ospedaliera in Basilicata

Dr. Giuseppe Magno (Direttore Sanitario ASM):

Attività e produttività dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Matera

Dr. Michele Nardella: (Direttore UOC Radiologia Ospedale S. Maria delle Grazie 2019-2021): Attività e produttività Uoc Radiologia 2019-2021

Dr. Giuseppe Cugno (Pres. FEDERSPEV Potenza – Direttore Generale Emerito S. Carlo e CROB): Un nuovo volto per la Sanità Territoriale in Basilicata

Dr. Giovanni Bochicchio (Direttore Generale Emerito Ospedale S. Carlo e CROB

Direttore Sanitario Emerito Ospedale San Giovanni Rotondo):

Luci ed ombre della sanità pubblica e di quella convenzionata

MODERA: Rossano Cervellera

Giornalista

