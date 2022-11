Condividi subito la notizia

“Purtroppo, non si terrà neanche questa volta il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Matera Basilicata 2019 questo pomeriggio per le ore 16, già rimandato due volte, per un ennesimo rinvio. Grande è il rammarico per il ritardo che si continua ad accumulare mentre tantissime occasioni si stanno perdendo. E’ inaccettabile che in questi tre mesi il Comune di Matera e la Regione Basilicata non siano riusciti a trovare una sintesi su una proposta di modifica dello statuto da proporre al Consiglio di Indirizzo che ora potrebbe operare e invece viene continuamente rimandato. Non è solo questione di governance della fondazione stessa ma di blocco delle attività- Chiediamo l’immediata risoluzione, si stanno perdendo 860 mila euro di fondi di bilancio e 600 mila euro di FSC. Tra l’altro non può essere nemmeno prorogata la gestione della Cava del Sole, il cui utilizzo è al momento fino al 31 dicembre 2022, le cui attività diventerebbero praticamente impossibili con gravi danni per il calendario delle proposte culturali. La concessione della proroga o la non concessione, compromette la programmazione del prossimo anno quindi anche della prossima estate e la realizzazione, ad esempio, dell’unico grande festival musicale che ha portato numerosi artisti – tutti con sold out – nella città di Matera”

Lo rende noto il Consigliere regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva Renew Europe e membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Matera Basilicata 2019

