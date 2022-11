Condividi subito la notizia

Operazione di controllo del territorio da parte degli uomini della Polizia Locale, guidati dal Comandante Mirko Tagliente.

Nel tardo pomeriggio, in via La Terra, nel Centro Storico di Massafra, il comandante Tagliente e i suoi uomini hanno provveduto ad uno sgombero di due immobili per sovraffollamento di extracomunitari di nazionalità afgana.

Nello specifico è stato verificato che in un locale di pochi metri adibito a garage era stato realizzato un autentico accampamento occupato da 6 afgani in condizioni a dir poco anti igieniche.

Stessa situazione si è presentata in un piccolo appartamento adiacente abitato da altri 18 afgani che vivevano in pessime condizioni igieniche.

In tale operazione la Polizia Locale è stata affiancata dal dott. Terrone della locale ASL di Taranto.

Il comandante Tagliente, dopo aver identificato tutti gli occupanti che saranno prontamente segnalati alla Questura di Taranto, ha intimato l’immediato sgombero dei locali.

I due proprietari degli immobili sono stati denunciati alle autorità competenti.

Il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore alla Polizia Locale Antonio D’Errico hanno sottolineato come tali operazioni continueranno per un maggiore controllo del territorio, prevenendo reati sia penali, sia amministrativi.

Massafra, 15 novembre 2022

