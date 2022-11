Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

La ricorrenza della festa novembrina di San Leone Magno a Metaponto, anche quest’anno ha registrato la presenza della storica Associazione pisticcese dei “Cavalieri di NOSTRA SIGNORA DEL CASALE”. Come ci ha informato il Cavaliere Giuseppe Quinto, all’invito del Comitato feste metapontino, purtroppo hanno risposto in pochi, attesi gli impegni già presi precedentemente e a causa di influenza stagionale che ha colpito qualche socio. Era comunque importante essere presenti all’ evento novembrino di sabato 12 e così è stato, anche se in forma ridotta, naturalmente indossando la felpa che caratterizza la sempre attivissima Associazione equestre pisticcese. Il compito di giustificare gli assenti è toccato al Cavaliere Quinto, ringraziando comunque don Giuseppe Lavecchia e tutto il Comitato organizzatore, per l’immancabile invito alla partecipazione della festività. Non è mancato il doveroso saluto affettuoso al parroco pisticcese don Antonio Lopatriello che per l’occasione ha celebrato la Santa Messa. Ovviamente il Cavalier Quinto, responsabilmente ha avuto parole di scusa per coloro che non hanno potuto partecipato per vari e giustificati motivi, ricordando però a tutti, il serio impegno della Associazione verso eventi che la vedono protagonista, augurandosi comunque che per il futuro non si verifichino defezioni che potrebbero nuocere al buon nome della Associazione.

