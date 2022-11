Condividi subito la notizia

Piero Marrese correrà per un secondo mandato da presidente della Provincia di Matera e non avrà sfidanti. Il sindaco di Montalbano Jonico, eletto per la prima volta nel 2018, ha infatti presentato la sua ricandidatura con il sostegno di ben 22 sindaci, sui 31 totali, e 156 amministratori del territorio su una platea di 378 elettori.

“Provo emozione e commozione dinanzi a questo sostegno considerevole – ha dichiarato Marrese -. Si tratta di un supporto importante, che mi sprona a proseguire sulla strada dell’ascolto e del dialogo proficuo con i colleghi sindaci per fare della Provincia di Matera sempre più la casa dei comuni. L’obiettivo è continuare a promuovere il confronto e la sinergia per amore della nostra terra. Ringrazio il consigliere provinciale Carmine Alba e il vice sindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Disanzo per aver presentato materialmente la mia candidatura”.

Marrese, come anticipato, correrà da solo visto che non ci sono state altre candidature.

Le elezioni sono in programma domenica 3 dicembre, dalle 8 alle 20.

