Il Comune di Montalbano Jonico ha convocato una conferenza stampa per martedì 15 novembre, alle ore 10.30, nel salone di Palazzo “Rondinelli” per dare diffusione e pubblicità alla fase operativa di utilizzo dei

fondi di sostegno ai Comuni marginali 2021-2023 e per rispondere alle richieste di chiarimenti da parte di cittadini e imprese. Nel 2021, come è noto, il Governo ha istituito il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico. Il decreto del 2021 ha individuato 1.101 comuni del Sud, tra i quali Montalbano Jonico, ai quali andranno oltre 171 milioni di euro (il 95,2% del totale), 52 comuni dell’Italia centrale (per 5,5 milioni di euro) e 34 del Nord (3,1 milioni di euro).

Oggetto della conferenza stampa, pertanto, saranno la concessione di

contributi:

• per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni;

• per le nuove attività economiche delle imprese già regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

• a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad

abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

