Si tratta di Antonio Centonze che grazie ai suoi 27 voti sarà anche Rls



Potenza, 12 novembre 2022 – Ieri si sono tenute le elezioni per il rinnovo della Rsu alla Tecnoparco di Pisticci che conta alle sue dipendenze un centinaio di lavoratori. Per la Femca Cisl Basilicata è stato eletto Antonio Centonze che è risultato anche il candidato più votato con 27 voti e sarà quindi anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls). Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della categoria Francesco Carella che ha ringraziato i lavoratori “per la fiducia accordata ad una persona di grande equilibrio e competenza come Centonze. Anche questa volta è della Femca Cisl il candidato più votato – osserva Carella – segno che riusciamo a mettere in campo sempre persone e idee credibili. Ora non resta che lavorare in modo unitario per il bene dei lavoratori. Il primo obiettivo è mettere in piedi una piattaforma per far crescere una realtà importante come Tecnoparco, una delle poche realtà che continua ad investire in tecnologie nonostante la crisi garantendo il futuro occupazionale di tante famiglie. Bisogna andare avanti su investimenti, contrattazione e welfare aziendale. Ai lavoratori che ci hanno sostenuto assicuriamo come Femca maggiore coinvolgimento di tutti i lavoratori di ogni reparto. Grazie all’ascolto e al lavoro costruttivo di Antonio Centonze – ha concluso Carella – sono convinto che la Femca Cisl continuerà a crescere per il bene degli iscritti e dei simpatizzanti”.

