Condividi subito la notizia

Si è concluso da poco lo scrutinio delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali

unitarie R.S.U. nell’azienda leader della Valbasento.

Con il 49% dei voti validi la FILCTEM CGIL di Matera vince, fa il pieno di preferenze e di R.S.U.,

riprendendosi la leadership in Tecnoparco Valbasento.

Hanno partecipato al voto il 96% dei lavoratori a cui va il ringraziamento della Segreteria FILCTEM

CGIL di Matera, tanti i giovani per la prima volta al voto a conferma dell’attualità del sindacato e

degli investimenti in tecnologie e risorse umane della società consortile.

La proposta sindacale dei candidati della FILCTEM CGIL Damiano Santochirico, Ezio Proscia e

Angelo Montemurro ha fatto la differenza e a loro va un grazie e un augurio di buon lavoro per gli

eletti e per chi si accinge ad entrare negli organismi direttivi provinciali della categoria.

La Valbasento è un treno in corsa che porta occupazione e sviluppo, con la locomotiva Tecnoparco

l’alta velocità è garantita. La FILCTEM CGIL con le sue RSU metterà in campo piattaforme

contrattuali per valorizzare professionalità ed incrementare il salario di secondo livello con

particolare attenzione ai sistemi di Welfare Aziendale.

Il Segretario Generale FILCTEM CGIL di Matera

Paolo Andrisani

Il Coordinatore Regionale FILCTEM CGIL Basilicata

Maurizio Girasole

Correlati