di MICHELE SELVAGGI

PISTICCI SCALO. Grande serata di festa domenica 13 novembre 2022. Nel quartiere residenziale di Pisticci Scalo, è in programma la Seconda Edizione di “Coccole e sapori d’autunno”, organizzata dal Parroco e della Parroco di San Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo. Una simpatica e apprezzata idea che in un certo senso, può essere considerata un assaggio di quelle che saranno le iniziative per il Santo Natale 2022. Tutto un pomeriggio e una serata di festa, quindi, con la degustazione di castagne, pettole, bruschette, , caciocavallo impiccato, panini con salciccia e bibite varie, oltre a pop corn per bambini, vino e dolci preparate in casa dalle famiglie del quartiere e tanto altro ben di Dio. L’appuntamento è per le ore 17,00 nel grande piazzale antistante il modernissimo complesso Parrocchiale della chiesa di San Giuseppe Lavoratore, il più grande della Val Basento e del Metapontino. La simpatica e divertente serata, come ha sottolineato il parroco don Di Tolve, è stata resa possibile grazie all’impegno dello stesso parroco e delle famiglie della parrocchia dello Scalo, con la sponsorizzazione – come si legge nella locandina – di Enotria Felix, di Sportello Europa, Carrefour, Cedib, Qui, Panetteria degli Angeli, Portatori di San Rocco, Antico Forno e Panificio Barbalinardo. Ma questa, è solo una delle prime iniziative della parrocchia dello Scalo, in attesa delle festività del prossimo Santo Natale, lontano ormai poco più di un mese. Dopo l’ottima riuscita della prima edizione dello scorso anno, un appuntamento che si rinnova, quindi. E’ comunque appena il caso di sottolineare – ma lo facciamo ben volentieri – ricordando che, la attivissima Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore del quartiere , da qualche anno a questa parte, prima con il Parroco don Domenico Spinazzola, scomparso solo da poco, e successivamente con l’attuale nuovo parroco don Di Tolve, è stata sempre protagonista con interessanti piacevoli iniziative, che hanno coinvolto tutta la comunità dello scalo e della valle per tutto il periodo autunno – natalizio.

