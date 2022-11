Condividi subito la notizia

Quando passione e amore per il territorio si incontrano, nascono sicuramente nuove prospettive. Quanto accaduto in queste settimana grazie ai diversi incontri che hanno visto l’unione di associazioni che

operano per la valorizzazione e la salvaguardia dell’immenso patrimonio naturalistico delle Gravine. Oggi la formula vincente è sicuramente la condivisione, fare sistema, ecco che nasce l’idea di promuovere

attraverso un programma le particolarità che accomunano queste Terre. Un mese di eventi e camminate no-stop, 6 weekend tra tour insoliti alla scoperta di centri storici di antichi borghi e trekking. Dal 13 Novembre al 11 Dicembre è in programma “La Puglia che non ti aspetti Terra delle Gravine, un cartellone di iniziative organizzato dal coordinamento associazioni in Rete “Visit TERRA DELLE GRAVINE” interamente dedicato agli amanti dell’outdoor che vogliono scoprire l’area naturalistica dei comuni di Laterza, Castellaneta, Ginosa, Mottola, Palagianello e Palagiano. Il programma con tutti gli appuntamenti: Domenica 13 Novembre presso la Masseria didattica La Valle degli Asini a Laterza a cura dell’Ass. CAVE

Aps, Domenica 20 Novembre escursione a piedi da Castellaneta a Palagianello a cura Ass. I Portulani e Amici delle Gravine di Castellaneta, Domenica 27 Novembre escursione nell’habitat rupestre di Ginosa a cura ass. Visit Ginosa&Marina, Domenica 04 dicembre Sagra del Mandarino e Bike Tour a Palagiano a cura dell’Ass. GSC Palagiano, Domenica 10 Dicembre “trekking Renzullo” a Laterza a cura Trekking e Climbing Laterza, Domenica 11 Dicembre visita guidata alla Chiesa di San Nicola a Mottola a cura InfoPoint Mottola – Ass. Terre Nostre. Questo è solo l’inizio, venite a vivere la vostra esperienza nella Terra delle Gravine.

Correlati