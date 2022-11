Condividi subito la notizia

“Io voglio invecchiare come gli alberi.

Voglio stare a guardarli e imparare da loro.

In mezzo al disastro, voglio imparare da loro.”

Repliche speciali di ALBERI. Lasciateci invecchiare, in matinée, a Pino di Lenne (Palagiano, TA).

L’evento teatrale itinerante, ultima produzione del progetto “Clessidra” – progetto di teatro dei luoghi a cura del Teatro delle Forche, per la direzione artistica di Erika Grillo – andrà in scena martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2022, in occasione della Giornata nazionale degli alberi che ricorre il 21 novembre.

Raduno alle ore 10.00. Inizio spettacolo alle ore 10.30.

Il raduno è presso il cancello d’ingresso della Riserva Biogenetica Stornara, lato Pino di Lenne (Palagiano, TA). Il percorso a piedi è lungo 1,5 km. Si consigliano ai partecipanti scarpe chiuse e abbigliamento comodo.

L’ingresso è gratuito. Posti limitati con prenotazione obbligatoria al numero 3246103258.

Voglio invecchiare come gli alberi, voglio stare a guardarli e imparare da loro, anche in mezzo al disastro.

Che relazione abbiamo con esseri viventi così diversi da noi?

Ci guardano pazienti? Sono indifferenti? Ci perdoneranno?

Scorre un tempo diverso tra noi e loro.

Quando cammini in un bosco, in silenzio, tra gli alberi, ne hai la netta percezione: c’è qualcosa che non finisce. E non siamo noi. Eppure… che euforia essere qui!

Abbiamo cercato di trovare le parole, il verbo di queste silenziose presenze. Abbiamo cercato la loro storia. Stiamo trovando la nostra.

Direzione artistica del progetto Clessidra Erika Grillo

Con gli attori-autori Giorgio Consoli, Andrea Dellai, Erika Grillo, Ermelinda Nasuto e Chiara Petillo

Coordinamento registico Andrea Dellai

Coordinamento drammaturgico Ermelinda Nasuto

Coordinamento scientifico Carmine Elefante

Selezione musicale Giorgio Consoli

Visual Luigi Massari

Foto Valerio Cappelluti

Una produzione del Teatro delle Forche

Direzione artistica del Teatro delle Forche Giancarlo Luce

Organizzazione Lilia Carucci, Francesca Greco e Francesca Piccolo

Segreteria amministrativa Claudia Fuggiano

Logistica Carlo Martongelli

Si ringrazia il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca.

Massafra, 12 novembre 2022

