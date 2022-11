Condividi subito la notizia

“Il senatore Gianni Rosa è stato eletto Vicepresidente della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica. Formulo a lui gli auguri di buon lavoro da parte del partito di Fdi in Basilicata, che ben conosce perché ne è stato tra i fondatori. Sicuramente la sua storia politica, – prosegue il segretario regionale di Fdi Piergiorgio Quarto – e il ruolo di Assessore all’ambiente che ha svolto nell’attuale governo regionale, ne fanno uno dei massimi esperti di questo settore. Una storia in tema di tutela ambientale, costellata di risultati importanti che in Basilicata sono noti a tutti . Certo che saprà fare altrettanto in Parlamento, gli auguro un cammino ricco di soddisfazioni col pensiero costante alla nostra regione”.

