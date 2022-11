Condividi subito la notizia

Il gruppo FdI di Pietragalla ringrazia la cittadinanza Pietragallese che continua a dare fiducia agli esponenti locali per la compilazione dell’autocertificazione per accedere al bonus “gas gratis a tutti i lucani”.

La procedura prevede la compilazione dell’autocertificazione sulla piattaforma dell’Api-Bas tramite Spid, di cui non tutti sono in possesso e dotati degli strumenti informatici. Abbiamo messo a disposizione il nostro capitale umano affinché tutti i cittadini pietragallesi interessati potessero usufruire di questo importante bonus che vale potenzialmente per i prossimi 9 anni grazie alla proposta formulata dall’ex Assessore all’Ambiente FdI Gianni Rosa ora.

