E’ questione di Fisica!

Sarà Vincenzo Schettini, un professore, un fisico, ma soprattutto uno dei più seguiti influencer da oltre un milione e mezzo di followers a rendere “magica la Fisica”.

Martedì 6 dicembre p.v., alle 18,00, presso il Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II”, sito in via Crispiano, il prof. Schettini, con parole semplici e dirette, con il suo look trendy, risponderà, come fa usualmente sul web, a tante curiosità scientifiche.

Prima di diventare una web star, Vincenzo Schettini era “soltanto” un docente di Fisica dell’Istituto “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte e grazie al suo personale e coinvolgente modo di comunicare è diventato il professore di Fisica più amato dai giovani, dagli studenti e dai genitori. Un suo video: “perché se saltiamo nel treno cadiamo nello stesso punto?” ha collezionato 7 milioni di visualizzazioni.

Schettini ha pubblicato anche il libro “La Fisica che ci piace”, molto apprezzato, soprattutto dalle famiglie in quanto trovano nello “scritto” un autentico strumento di avvicinamento ad una disciplina che molte volte “preoccupa”, e non poco, moltissimi studenti.

Da dieci anni il Professore parla ai giovani, e non solo a questi, attraverso i social Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Spotify. La sua è una didattica completamente diversa da quella tradizionale.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, retto da Rosa Termite, per poter offrire ai ragazzi e alle rispettive famiglie la possibilità di incontrare dal vivo l’amato Professore Vincenzo Schettini.

