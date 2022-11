Condividi subito la notizia

“Salvatore Caiata è il nuovo segretario della commissione Affari esteri della Camera dei Deputati. A lui gli auguri di buon lavoro da parte del partito di Fdi in Basilicata, con l’impegno di un rapporto costante e fruttuoso con il territorio che rappresenta.” Così il segretario regionale Piergiorgio Quarto che aggiunge: “In un momento così difficile della nostra storia, con una guerra in corso, lo strumento del dialogo e le capacità riconosciute dell’onorevole Caiata, connoteranno sicuramente il suo operato nella commissione”. Quarto si complimenta anche con il deputato Aldo Mattia che “ricoprirà il ruolo di capogruppo in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici alla Camera dei Deputati, in rappresentanza del nostro partito Fratelli d’Italia. “La sua storia e la sua esperienza, maturata anche in Basilicata con l’impegno ai vertici di Coldiretti, fanno di lui un faro per un lavoro di qualità e prestigio nel settore nel quale si impegnerà nel suo mandato. A lui gli auguri di buon lavoro da parte mia e del partito, certo che saprà fare sue le nostre istanze e avrà sempre attenzione per il nostro territorio”.

