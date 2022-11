Condividi subito la notizia

Al fine di aiutare i concittadini in difficoltà per la presentazione delle certificazioni relative al “Bonus Gas” è stato stilato un piccolo calendario di appuntamenti su tutto il territorio comunale per far si che nessuno resti fuori dalla misura regionale che garantirebbe la fornitura gratis della materia gas nelle nostre case.

Giornate previste :

🛑 Sabato 12 Novembre Delegazione com. – Marconia

🛑 Martedì 15 Novembre Palazzo Giannantonio – Pisticci

🛑 Mercoledì 16 Novembre Mediateca Pisticci Scalo

🛑 Venerdì 18 Novembre Ex Sc. Elementare – Tinchi

