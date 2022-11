Condividi subito la notizia



Il vicepresidente dell’Università di Scienze gastronomiche (Unisg) di Pollenzo (Cn), Silvio Barbero, ha incontrato nei giorni scorsi a Matera i rappresentanti del Circolo La Scaletta, della Fondazione Zètema, di Casa Ortega, di Slow Food Basilicata e della condotta Slow Food di Matera. Tema del confronto, il progetto di valorizzazione della cultura mediterranea, del cibo e dei prodotti locali.

L’incontro, a cui erano presenti, oltre ai responsabili delle associazioni promotrici del progetto, anche la dirigente scolastica dell’Istituto tecnico alberghiero “Briganti”, Carmela Gallipoli, e numerosi operatori del settore interessati all’iniziativa, si è svolto nella sede del Circolo La Scaletta.

Barbero ha raccontato l’esperienza che ha condotto alla creazione della prestigiosa Università di Pollenzo e ha fornito spunti di riflessione per l’istituzione di una struttura che possa essere in grado di rappresentare un elemento di reale crescita culturale e produttiva per il territorio lucano.

L’idea è quella di dar vita ad un presidio formativo di qualità che rappresenti un punto di riferimento per la Basilicata e per l’intero Mezzogiorno sulla base del Protocollo d’intesa siglato nelle scorse settimane da La Scaletta, Zètema, Casa Ortega, Slow Food Basilicata e Condotta Slow Food Matera.

Barbero ha assicurato la sua disponibilità a collaborare con i promotori dell’iniziativa per accompagnare la riuscita del progetto che nei prossimi giorni sarà articolato nei dettagli.

Grande soddisfazione per l’esito dell’incontro è stata espressa dai presidenti Raffaello de Ruggieri (Zétema), Paolo Emilio Stasi (La Scaletta), Franco Vizziello (Casa Ortega), Paride Leone (Slow Food Basilicata) ed Emanuele Frascella (Condotta Slow Food Matera) che hanno ribadito la volontà di proseguire nella direzione indicata per far nascere in Basilicata un presidio culturale e formativo per valorizzare le tipicità lucane ed esaltarne le qualità.

Correlati