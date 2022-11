Condividi subito la notizia

“Il problema delle uscite autostradali non a norma, della stazione di servizio di Potenza adiacente al Motel Park e Autogrill, deve essere risolto e Anas che deve assumersi le proprie responsabilità e trovare una soluzione nonostante il fatto che il fallimento della società proprietaria dell’area non ha permesso di impugnare gli atti portati avanti da Anas che considera le uscite abusive.

Al termine dell’ultimo incontro in Prefettura si era persuasi del fatto che il Curatore fallimentare, per tutelare il valore del patrimonio, comunicasse ad Anas la volontà di realizzare i lavori necessari per rendere a norma di legge le uscite, approfittando inoltre della disponibilità dell’imprenditore Ferrara – gestore della stazione di servizio – a realizzare i lavori a scomputo dalla cifra complessiva per l’acquisto della struttura da lui gestita. Arriva invece del tutto inaspettata, da Anas, una comunicazione che scarica ogni responsabilità per eventuali incidenti agli gestori delle strutture dell’azienda fallita.

Il Motel Park è un pezzo di storia della città, una vetrina importante per il capoluogo e con le tre attività presenti garantisce circa quaranta posti di lavoro che devono essere tutelati.

Anas deve assolutamente tornare sui suoi passi e trovare una soluzione. La Regione Basilicata e il Sindaco di Potenza, come detto durante la riunione in Prefettura, sono a disposizione per fare ciò che dovesse competere”.

È quanto dichiara l’Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport, Alessandro Galella.

Correlati