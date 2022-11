Condividi subito la notizia

Offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e facilitare il lavoro degli uffici comunali attraverso la digitalizzazione. Con questi obiettivi la Giunta, con apposita delibera (n. 366 del 3 novembre 2022) ha dato mandato agli uffici comunali per la Transizione al Digitale di candidare due progetti ai bandi per accedere ai fondi del PNRR relativi alla Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali ” e alla Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”.

La “Piattaforma Notifiche Digitali” permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche con valore legale relative agli atti amministrativi, semplificando le procedure e realizzando il cassetto digitale del cittadino.

Mentre, l’obiettivo del progetto candidato alla Misura 1.4.5. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” è quello di dotare il Comune di una piattaforma che consente di creare un sistema per lo scambio di dati fra le pubbliche amministrazioni finalizzato a ridurre la richiesta di dati al cittadino e a creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese, incrementando, allo stesso tempo, l’efficienza dell’azione amministrativa.

“Con la candidatura di questi progetti – ha sottolineato l’Assessore alla Transizione al Digitale Roberto Ruggieri – proseguiamo il lavoro svolto dall’Assessorato e degli uffici comunali della Transizione Digitale che negli ultimi anni, con l’avvio della pubblicazione dei bandi per accedere alle risorse del PNRR, si sono tempestivamente e puntualmente attivati per presentare progetti per intercettare i fondi utili per l’innovazione della macchina amministrativa e per rendere la struttura comunale sempre più efficiente e vicino ai cittadini”.

