“Riabitare il non urbano. Concetti e pratiche in dialogo” è il ciclo di seminari organizzato dal corso di laurea magistrale in “Sociologia e ricerca sociale” del Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento e in programma, in cinque appuntamenti, dal 10 novembre al 7 dicembre 2022 sempre alle ore 16.30 nell’aula “Oratorio” del Monastero degli Olivetani (viale San Nicola, Lecce).

Organizzata a cura dei docenti Michele dell’Abate, Carlotta Ebbreo, Marco Marrone, Angelo Salento e Chiara Vacirca, l’iniziativa punta ad approfondire i temi della vivibilità e dell’abitare i contesti non urbani a partire dalle forme di auto-organizzazione in risposta alle crisi energetiche, ambientali, economiche che attraversano i territori: «L’abitare diviene quindi una modalità di esistenza volta a ricucire il rapporto fra la presenza umana e i suoi bisogni (la produzione di energia, la produzione alimentare, la riproduzione di relazioni sociali e di capitale simbolico) e le emergenze ecologiche della nostra epoca», spiegano gli organizzatori, «abitare come una pratica di cura capace di tradursi in forme politiche di auto-organizzazione. I seminari propongono un dialogo con esperienze e riflessioni di un abitare che vuole curare e rigenerare i luoghi. L’idea prende spunto dunque dalla volontà di costruire un ponte tra diverse forme di animazione territoriale, concetti e pratiche dell’abitare. Dalle narrazioni alle innovazioni organizzative, dai concetti utili a osservare i territori agli approcci che vogliono trasformare le relazioni socio ecologiche al loro interno».

Questo il calendario degli incontri, aperti al pubblico:

Giovedì 10 novembre: “Curare, presidiare, riparare”

Qual è il ruolo sociale dell’azione pubblica nel presidio e nella cura del territorio? Quale il ruolo dell’azione privata? Quale spazio per l’azione collettiva e l’auto-organizzazione?

In dialogo con Federica Alfano (Università di Pisa, Gruppo di Ricerca Emidio di Treviri), Giovanna Nuzzo (Casa delle Agriculture Tullia e Gino), Franca Marsh (Movimento Permacultura Sicilia); coordina Carlotta Ebbreo (Università del Salento)

Giovedì 17 novembre: “Comunità energetiche, energie di comunità”

Come e perché il consumo e la produzione di energia definiscono (o possono definire) l’organizzazione delle comunità nei territori?

In dialogo con Giorgio Osti (Università di Padova), Collettivo Boschilla (Scuola di Ecologia Politica in Montagna, Castiglion de Pepoli – BO), Valentina Avantaggiato (Sindaca di Melpignano – LE), Chiara Brogi (ènostra – Società cooperativa di distribuzione elettrica); coordina Angelo Salento (Università del Salento)

Giovedì 24 novembre: “L’agroalimentare come sistema di relazioni nei territori”

Quali concezioni del rapporto tra economia e territorio stanno alla base delle diverse articolazioni dei sistemi locali del cibo? Chi fruisce del benessere che i sistemi locali del cibo offrono, e in che modo?

In dialogo con Marco Immovilli (PhD Student, Università di Wageningen), Anna Morera (DEAFAL NGO – Rete Italiana CSA), Marco Notarnicola (Xfarm), Agricoltura Prossima (San Vito dei Normanni – BR), Roberta Bruno (Cooperativa agricola Karadrà – Aradeo, LE; coordina Michele Dell’Abate (Università del Salento)

Giovedì 1 dicembre: “Narrazioni e nuove pratiche di appartenenza”

Come si reinventa il senso dei luoghi che, anche agli occhi degli abitanti, hanno perso significato e ragioni di essere abitati? Come si affrontano i rischi di esotizzazione, di estetizzazione, di appropriazione culturale? Come produrre nuove narrazioni dei luoghi per sostenere le pratiche del riabitare?

In dialogo con Giuseppe Jepis Rivello (scrittore, designer, content creator di comunità), Luigi Coppola (artista, attivista, promotore di progetti partecipativi), Paola Pasquero (Borgata Paraloup – Rittana, CN); coordina Marco Marrone (Università del Salento)

Mercoledì 7 dicembre: “Agroecologia e abitare”

L’agroecologia offre una prospettiva nuova per riabitare i territori? E il Salento?

In dialogo con Laura Centemeri (CNRS-EHESS) e Collettivo Epidemia; coordina Chiara Vacirca (Università del Salento)

